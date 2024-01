Jujutsu Kaisen, 5 stregoni che non hanno un'espansione di Dominio: è assurdo!

L'espansione di Dominio rappresenta l'apice per uno stregone in Jujutsu Kaisen. Purtroppo, non tutti i personaggi che meriterebbero di averla sono stati in grado di ottenerla. Vediamo quali sono gli stregoni che clamorosamente non possiedono un'espansione di Dominio!

Ogi Zenin

Il padre di Maki Zenin era un guerriero eccezionale. Nonostante ciò, come le figlie, non è stato in grado di ottenere un'espansione del Dominio: una grave macchia nella carriera di uno stregone con così tanti anni di esperienza alle spalle.

Aoi Todo

Dopo la sequenza di Jujutsu Kaisen animata da un adolescente, Todo è entrato ancor di più nel cuore dei fan. Pur essendo incredibilmente forte e pur essendo uscito vittorioso da numerose battaglie, il "brother" di Yuji Itadori non è mai riuscito ad ottenere un'espansione del Dominio.

Kento Nanami

Nanami è uno dei personaggi più amati dalla fanbase. Lo stregone capace di utilizzare quattro Lampi Neri consecutivi ha però un difetto: non ha ottenuto un'espansione del Dominio. Anche se è stato sconfitto dalla Maledizione Mahito, per fortuna, l'eredità di Nanami in Jujutsu Kaisen rivive nella sua lama.

Suguru Geto

Geto era in grado di manovrare diversi spiriti maledetti, usandoli come armi. Durante la battaglia contro Yuta Okkotsu è riuscito ad utilizzare 4.000 maledizioni in contemporanea. Tuttavia, ciò non bastò a sbloccare un'espansione del Dominio.

Jinichi Zenin

Il fratello di Toji, Jinichi Zenin, è uno stregone di grado speciale ed è, infatti, potentissimo. Come ci ha insegnato questa lista, però, non basta un grande controllo dell'energia maledetta e un talento straordinario per ottenere un'espansione del Dominio. È questo il caso di Jinichi, che muore senza raggiungere la vetta delle stregonerie.

Cosa ne pensate di questa selezione di personaggi? Avrebbero meritato un'espansione del Dominio? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.