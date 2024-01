Jujutsu Kaisen, le 5 Tecniche Maledette più forti della serie

In Jujutsu Kaisen non conta solo la potenza di un'abilità, ma anche la capacità e la creatività di colui o colei che la utilizza. Nonostante questa premessa, esistono delle Tecniche Maledette che, indubbiamente, spiccano rispetto ad altre e spesso sono la discriminante che determina il "Grado Speciale" di uno stregone. Quali sono? Scopriamolo insieme!

5 - Furia delle Stelle

La sorprendente abilità di Yuki Tsukumo in Jujutsu Kaisen permette all'utilizzatore di aggiungere massa virtuale al proprio corpo. Ciò significa che, oltre ad utilizzare l'energia maledetta per potenziare le proprie difese, lo stregone può attingere ad una forza ulteriore, sproporzionata per la sua taglia e che non subisce gli effetti collaterali, per esempio, della gravità.

4 - Copia

La Tecnica Maledetta di Yuka Okkotsu in Jujutsu Kaisen, "Copia", permette al protagonista di Jujutsu Kaisen 0 di copiare qualsiasi potere nemico. Infatti, nel corso dei capitoli del manga, abbiamo visto Yuta utilizzare sia il "Discorso Maledetto" di Inumaki Toge che la "Manipolazione del Cielo" di Takako Uro.

3 - Comico

Le possibilità di questo potere sono immense. Fumihiko Takaba, in effetti, non ha alcun bisogno di "attivare" la Tecnica Maledetta, poiché questa è sempre attiva. L'unica limitazione, almeno in apparenza, del "Comico", è che l'utilizzatore deve trovare una situazione divertente per poter attivare come si deve la Tecnica. Non è un problema, quindi, per Fumihiko che, da ex-saltimbanco fallito, trova divertenti un sacco di contesti e, con la sua tecnica, è in grado di far accadere qualsiasi cosa lui immagini. Devastante.

2 - 10 Ombre

Nella sua forma base, la tecnica di Megumi Fushiguro gli consente di evocare 10 shikigami diversi, che però deve aver sconfitto in precedenza. Qualora un'abilità del genere venisse padroneggiata completamente - e Sukuna ci sta riuscendo, nel manga - permetterebbe all'utilizzatore di appropriarsi di tutte le tecniche degli Shikigami.

1 - Infinito

La Tecnica Maledetta di Satoru Gojo che, grazie ai suoi "Sei Occhi", viene sfruttata al massimo. Stiamo parlando di un potere che manipola lo spazio stesso. Gojo può impedire a chiunque di colpirlo, è in grado di attrarre i nemici e di respingerli e, inoltre, con i Sei Occhi, ha anche una percezione del pericolo straordinaria.

Cosa ne pensate di questa lista? Vi vengono in mente altre Tecniche Maledette letali? Fatecelo sapere nei commenti.