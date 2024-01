Jujutsu Kaisen, le 5 Tecniche Maledette più sottovalutate della serie

Al centro del power system di Jujutsu Kaisen vi è l’energia maledetta e l’utilizzo che ciascuno stregone riesce a farne in maniera personale, sviluppando con l’esperienza tecniche peculiari. L’autore si è sbizzarrito con la fantasia a creare poteri e abilità uniche, spesso dimenticate o non considerate dai fan per la loro originalità e potenza.

Ecco, quindi, cinque tecniche maledette terribilmente sottovalutate dalla community. Da qui in avanti attenzione a eventuali spoiler.

In fondo alla classifica troviamo la tecnica Construction di Mai Zenin, rivelatasi poco efficiente per la ragazza, a causa della sua debolezza dal punto di vista fisico e impreparazione atletica. In sostanza, però, una tecnica come Construction risulta incredibilmente potente, e dal potenziale infinito, dato che consente la creazione di qualsiasi cosa tramite l’utilizzo dell’energia maledetta. Se fosse stata ereditata da altri personaggi con grandi riserve di energia maledetta e una preparazione adeguata, come Satoru Gojo ad esempio, la tecnica Construction sarebbe stata tra le più letali e spettacolari da vedere nel manga e nell’anime.

In quarta posizione c’è la Black Bird Manipulation della stregona di primo grado Mei Mei. Usando i poteri dei suoi corvi per osservare i movimenti nemici e raccogliere altre importanti informazioni. La tecnica possiede anche una funzione offensiva, con la quale Mei Mei è riuscita a uccidere una Maledizione di grado speciale in unico colpo. Niente male per una tecnica così poco considerata dai fan.

Al terzo posto troviamo la tecnica Straw Doll Nobara Kugisaki, parte del trio di protagonisti nella parte iniziale della serie al fianco di Yuji e Megumi. La tecnica può essere particolarmente pericolosa, soprattutto quando Nobara applica la Risonanza, stabilendo un legame col suo obiettivo e ferendolo in base ai colpi dati alla bambola. Questo le garantisce un ampio raggio d’azione e di conseguenza un vantaggio significativo sugli avversari che devono necessariamente avvicinarsi per colpirla.

Salendo nella top troviamo la tecnica Boogie Woogie di Aoi Todo, con la quale riesce a scambiarsi di posto con l’avversario o l’alleato semplicemente battendo le mani. Sostituendosi a qualcun altro, Todo riesce a confondere chiunque, e a proteggere i suoi amici anche nella più disperata delle situazioni. Inoltre, la sua grande maestria nell’usare la tecnica al momento giusto, la preparazione atletica e il controllo sulla propria energia maledetta, l’hanno reso un combattente formidabile, come ha dimostrato contro Mahito.

Concludiamo con il Cursed Speech della famiglia Inumaki. Una capacità semplice quanto pericolosa, che consiste nel pronunciare dei comandi, rinforzati dall’energia maledetta, a qualcuno obbligandolo di conseguenza ad eseguirli. L’eccessivo utilizzo della tecnica, però, può avere pesanti ripercussioni anche sull’utilizzatore, che potrebbe ritrovarsi a sputare sangue. Ciononostante, il Cursed Speech è una delle abilità più potenti dell’intera serie, anche se spesso sottovalutata.

