Jujutsu Kaisen: 6 anni dal debutto per 6 combattimenti incredibili

Anche se l'attenzione dei fan di Jujutsu Kaisen è rivolta all'uscita di Jujutsu Kaisen 253, ieri, 5 marzo, il manga di Akutami ha raggiunto un importante traguardo: 6 anni dall'uscita del primo capitolo. Abbiamo deciso di festeggiare il sesto compleanno dell'IP con una top 6 dei migliori scontri dell'opera, ma attenzione agli spoiler che seguono!

6 - Gojo vs Toji (primo scontro)

Questa classifica sarà influenzata, inevitabilmente, anche dallo splendido adattamento anime di Jujutsu Kaisen, vincitore dei Crunchyroll Anime Awards 2024. Il sesto posto di questa classifica è occupato da un combattimento che ha mostrato, per la prima volta, un Gojo Satoru vulnerabile e in fin di vita. Il letale scambio di colpi con Toji è rappresentato molto bene nel manga, ma nell'anime è stato esaltato notevolmente, rendendo evidente la pericolosità del nemico.

5 - Yuji e Todo vs Hanami

La coreografia dello scontro è eccezionale, la sintonia tra i due Stregoni è meravigliosa e il Boogie Woogie di Todo è semplicemente perfetto per esaltare ulteriormente le animazioni stellari di Studio Mappa.

4 - Maki vs Clan Zen'in

Ancora non animato, questo combattimento è profondamente tarantiniano perché vede Maki indossare i panni di una novella Kill Bill e fare a pezzi il proprio clan, in una sequenza che cambia per sempre il modo di vedere il personaggio.

3 - Sukuna vs Mahoraga

Quando Sukuna affronta Mahoraga ci si rende conto dell'immensa potenza del villain più forte dell'opera. Nell'anime, in particolare, il combattimento tra i due personaggi è sensazionale, con gli animatori di Mappa che si sono spinti oltre i propri limiti, dedicando sostanzialmente un'intera puntata a questo terrificante confronto.

2 - Gojo vs Sukuna

Semplicemente la battaglia più attesa dell'intero manga. Lo scontro tra Gojo e Sukuna è il climax assoluto dell'opera e regala dei momenti di esaltazione, gioia e disperazione difficilmente replicabili. Non vediamo l'ora che venga animato da Mappa.

1 - Yuji vs Choso

Il duello tra Yuji e Choso, nelle mani di Mappa, è diventato un capolavoro dell'animazione contemporanea. L'art-style dell'ambientazione è fuori scala, il feeling delle movenze dei combattenti e dei loro colpi è impareggiabile e lo spazio ristretto in cui si svolge la sequenza è utilizzato magistralmente.