Jujutsu Kaisen: le 6 migliori scene di combattimento della prima stagione animata

Che Jujutsu Kaisen sia l'opera del momento è una verità sotto gli occhi di tutti. Il debutto della serie animata ha spinto oltre l'inverosimile le vendite del manga e Yuji Itadori, Sukuna e il professor Gojo sono a mani basse i personaggi più amati tra i fan.

Oltre all'impeccabile caratterizzazione dei protagonisti, sia primari che secondari, e alla tetra tematica di fondo, parte del merito del successo dell'anime, ormai giunto al termine della prima stagione, è da attribuire al magnifico lavoro dello Studio MAPPA, che si è confermato uno dei migliori studi d'animazione del momento. Ma quali sono state le migliori scene di combattimento di questa prima parte?

A far innamorare gli spettatori è stato senza ombra di dubbio lo scontro iniziale tra Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Un tripudio di sequenze d'azione che ci hanno mostrato cosa siano le maledizioni e la stregoneria. Sebbene sia durato una manciata di secondi e i due non abbiano minimamente fatto sul serio, resta comunque un combattimento affascinante. In futuro vedremo certamente una rivincita tra loro: potenzialmente il miglior scontro di ogni battle shonen.

Altro grande combattimento è stato quello tra Maki e Mai, sorelle e rivali che si sono sfidate per abbattere le imposizioni della linea di sangue degli Zenin. Sebbene nessuna delle due ragazze sia esperta in Energia Maledetta, questo scontro è stato particolarmente emozionante proprio per la tematica di base. Inoltre, dimostra che Jujutsu Kaisen è un ottimo shonen pur non portando in campo abilità o tecniche particolarmente eclatanti.

La prima volta in cui abbiamo visto lo Stregone più forte mostrare le sue reali capacità ci ha lasciato sbalorditi, letteralmente a bocca aperta. Parliamo dello scontro tra Gojo e la Maledizione Speciale Jogo, in cui il professore dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo ha sfoggiato le sue migliori tecniche, tra cui l'Espansione del Dominio, che ha ribaltato completamente quello del rivale. Questo combattimento ha definitivamente consacrato Gojo come il personaggio più forte di Jujutsu Kaisen. E che emozione vedere finalmente in volto lo Stregone.



L'abilità latente di Megumi Fushiguro è così impressionante da affascinare persino Sukuna in persona, che lo lascia in vita unicamente per vedere dove riuscirà ad arrivare. E nel corso degli ultimi episodi della prima stagione, finalmente Megumi lascia da parte i suoi pregiudizi, ricordandosi delle parole di Gojo, liberando il suo potenziale. Sebbene in una forma incompleta, durante la battaglia contro la Maledizione di Grado Speciale Megumi lancia la sua Espansione del Dominio, tecnica che gli permette di scatenare un flusso quasi infinito di Shikigami.

Contemporaneamente a questa lotta, si svolgeva anche quella tra Yuji e Nobara e i fratelli maledetti Eso e Kechizu. Uno scontro fatto di mosse e contromosse, ribaltoni, attacchi in combo e un finale a dir poco epico. Nel corso di questa sfida, Yuji dimostra ancora una volta di essere uno stregone abilissimo, mentre Kugisaki conferma la sua follia e audacia mettendo a segno colpi fuori di testa.

Lo scontro tra Yuji, Todo e Hanami racchiude l'essenza di Jujutsu Kaisen: animazioni da urlo, tecniche spettacolari e insano divertimento. Probabilmente uno dei migliori combattimenti in assoluto.

Per la prima volta, grazie ai suggerimenti del suo "brother", Yuji riesce a sferrare il Lampo Nero. Nel contempo, a suon di battiti di mani, Todo svela la sua tecnica pazzesca. L'antagonista, però, è assurdamente forte e riesce a tenere testa a entrambi fino all'intervento di Gojo, che possiede poteri fuori scala.

Impossibile non citare anche il combattimento tra Nanami e Mahito, anche se praticamente ogni singolo scontro meriterebbe una menzione d'onore. Concordate con questa classifica? Voi quale scena avreste sostituito tra queste?

Nel frattempo, il manga di Jujutsu Kaisen è andato in pausa, scopriamo perché. Questo cosplay di Jujutsu Kaisen della modella russa Ays è diventato virale.