Jujutsu Kaisen: le abilità e la gentilezza di Yuji in un simpatico video stop motion

Il successo di Jujutsu Kaisen, registrato soprattutto in seguito all'uscita della trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA, continua a crescere e mentre la community attende l'arrivo del film prequel, previsto per il 24 dicembre 2021, un fan ha realizzato un simpatico video in stop motion, dedicato al protagonista.

Per quanto sia particolarmente abile, aggressivo e brutale in alcune circostanze, Yuji Itadori si è dimostrato sempre un amico leale, soprattutto nei confronti di Nobara, del mentore Satoru Gojo e del suo amico Megumi Fushiguro. Sono proprio questi due aspetti del suo carattere, la prontezza ad entrare in battaglia, e la gentilezza mostrata verso i suoi compagni, ad aver fatto da protagonisti nel video che trovate in cima alla notizia.

Animato da Misaki Yamanaka ed editato da Rio Kasubuchi, artisti appassionati che hanno anche un canale YouTube, Animist, il corto in stop motion mostra diverse acrobazie fatte da Yuji per raggiungere Megumi e coprirlo con una coperta, il tutto mentre Gojo osserva nascosto dietro la lampada sulla sinistra. Un'aggiunta piuttosto interessante è il making of caricato da parte dei creatori, che illustra rapidamente un time lapse degli spostamenti delle figure e la realizzazione delle animazioni.

Come di consueto diteci cosa ne pensate con un commento. Ricordiamo infine che al Jump Festa 2022 potrebbero esserci importanti aggiornamenti sulla seconda stagione di Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo scoprire qual è il segno zodiacale di Yuji Itadori.