Jujutsu Kaisen: l'abilità di Yuji nelle arti marziali nella nuova figure di Megahouse

Gege Akutami ha orchestrato uno dei più pesanti, e imprevedibili, colpi di scena all’interno di Jujutsu Kaisen, e mentre gran parte della community è interessata a scoprire come evolverà la situazione di Yuji e compagni nel corso del Culling Game, lo studio Megahouse ha presentato una spettacolare statua da collezione dedicata al protagonista.

Gli eventi più recenti hanno stravolto completamente la vita di Yuji. Sukuna, il Re Demone che dall’inizio della serie ha preso possesso del corpo del protagonista, ha deciso di cambiare ospite e piegare al suo volere Megumi Fushiguro, stregone considerato molto più abile e un contenitore migliore per i suoi poteri. Un cambiamento radicale che rischia di peggiorare quanto deciso dalla sorella di Megumi, Tsumiki, la quale grazie ai punti raccolti dai protagonisti ha aggiunto una nuova regola al sanguinoso torneo, rivelandosi poi la reincarnazione di un demone che intende affrontare proprio Sukuna.

Aspettando di vedere come Yuji vivrà questi stravolgimenti, e quali conseguenze avrà l’abbandono di Sukuna sui suoi poteri, Megahouse ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova figure da collezione, che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. Alta 23 centimetri, la figure si presenta ben dettagliata, con una buona riproduzione degli effetti dell’energia maledetta di Yuji, il quale appare pronto all’azione, sfoggiando una delle molte tecniche marziali viste nella serie.

Per chi fosse interessato ad acquistarla, la figure arriverà sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2023, ma è già prenotabile al prezzo di 350 euro. Per finire, ecco due manga consigliati da Akutami, e ricordiamo che il manga di Jujutsu Kaisen è in pausa, e che il capitolo 214 arriverà su MangaPlus il 26 febbraio 2023.