Jujutsu Kaisen: accordi e pericolose alleanze nel capitolo 167, ora su Manga Plus

Diversi degli scorsi appuntamenti con Jujutsu Kaisen sono stati dedicati alla pericolsa avventura di Yuji Itadori in veste di partecipante al Culling Game. Nel capitolo 167 di Jujutsu Kaisen, disponibile sul sito e sull'app Manga Plus, l'autore Akutami prosegue nella narrazione con interessanti e inaspettati risvolti.

Fortunatamente per Itadori, Higuruma ha deciso di ascoltarlo e usare 100 dei suoi punti per aggiungere una regola al torneo organizzato da Kenjaku. Nello specifico chiede a Kogane l'inserimento della possibilità di scambio punti tra i giocatori. Appena la richiesta viene accettata dallo spirito, Higuruma si alza, regala un punto al protagonista, e rivela di aver ucciso sia il procuratore e il giudice visti rapidamente negli scorsi capitoli.

Subito dopo Akutami cambia scena, riportandoci all'imboscata tesa a Megumi da parte della sua falsa alleata Remi e il misterioso uomo che risponde al nome di Reggie. Dopo un veloce scambio di battute Reggie si rivela uno stregone contrario alla competizione di Kenjaku, che vede il gioco come un rituale per sfruttare l'energia maledetta dei giocatori.

Dopo i primi giorni solo i più forti rimarranno in vita, e secondo Reggie sarà proprio in quel momento che Kenjaku interverrà con una bomba, che sia metaforica o reale, rivolta a colpire i migliori rimasti in ogni colonia di Tokyo. Per questo motivo Reggie punta a creare un gruppo capace di resistere e contrastare Kenjaku collezionando punti tutti insieme.

Megumi ovviamente non è convinto delle promesse di Reggie, e gli chiede di cedergli i punti che ha accumulato con i suoi alleati per vedere se sta dicendo la verità. Improvvisamente appare un uomo che attacca Megumi, il quale riesce velocemente a respingerlo solo per rimanere sorpreso dalla semplicità con cui Reggie è disposto a sacrificare la vita dei suoi alleati per giungere ad un obiettivo.

