Jujutsu Kaisen: adesso è possibile acquistare il dito maledetto di Sukuna

Jujutsu Kaisen intrattiene i fan da anni con il manga, e finalmente ha anche lui il suo adattamento animato. L’anime per il momento ha solo qualche episodio ma ha fin da subito trovato una fanbase che lo ha accolto calorosamente e che continua a crescere settimana dopo settimana.

Ebbene sì, questo gadget di Jujutsu Kaisen è più realistico e disgustoso di quanto immaginate. La Bandai ha intenzione di vendere la replica del dito di Sukuna e al momento è possibile preordinarlo sul sito ufficiale di Crunchyroll. Questo particolare gadget è stato prodotto dalla Bandai e i preordini si chiuderanno il 16 novembre e la spedizione è prevista per maggio 2021, un must have per tutti i futuri cosplayer di Sukuna.

La descrizione dice “L’elemento chiave della serie Jujutsu Kaisen, il dito del demone bifronte Ryomen Sukuna insieme a PROPLICA a grandezza naturale! È molto realistico e dettagliato per rendere al meglio il suo aspetto terribilmente accurato, il tutto confezionato in una scatola progettata per assomigliare al legno. Degli speciali adesivi ti consentiranno di calarti al massimo nel personaggio”.

Secondo i dettagli del prodotto, il gadget di Jujutsu Kaisen è lungo circa 12,7 centimetri, fatto in PVC e ABS. La replica è disgustosa tanto quanto nell’anime ed è davvero difficile immaginare che Yuji se lo sia mangiato. Se non fosse chiaro vi prego, non mangiatelo.

