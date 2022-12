Jujutsu Kaisen: Akutami conferma l'ispirazione di Bleach per un personaggio

Jujutsu Kaisen è indubbiamente una delle serie shonen più seguite degli ultimi anni e gran parte del successo è dovuto alla caratterizzazione dei personaggi, e ai loro poteri piuttosto peculiari. Nonostante tale popolarità è evidente che l’opera di Akutami contenga influenze da altri pilastri della categoria, tra cui anche Bleach di Tite Kubo.

La conferma è arrivata direttamente da una delle affermazioni presenti nella nuova guidebook della serie, dove Akutami ha parlato di come il personaggio di Aoi Todo, studente del terzo anno alla Jujutsu High, e considerato il miglior amico del protagonista Yuji, sia basato su uno dei più potenti Shingami di Bleach.

“È la mia versione di Zaraki Kenpachi di Bleach, perché Gojo non mi convinceva abbastanza come Zaraki Kenpachi”, queste sono le parole del mangaka riportate in uno dei suoi tanti interventi presenti nella guida. Alla luce di questa rivelazione appaiono evidenti diversi aspetti in comune tra lo Shinigami e lo Stregone, come ad esempio il loro approccio diretto alla battaglia, con una netta preferenza per l’azione piuttosto che per la strategia.

Akutami ha anche approfondito ulteriormente il personaggio di Todo, rivelando che il suo tipo di donna ideale si è definito dopo l’incontro con Yuki Tsukumo. Diteci se anche voi avevate notato questa somiglianza tra Kenpachi e Todo nei commenti.

Infine, ricordiamo che durante il Jump Festa 2023 Akutami è tornato a parlare del finale di Jujutsu Kaisen.