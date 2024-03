Jujutsu Kaisen, Akutami rivela le sue fonti di ispirazione: e perché non può imitarle

Ogni autore è il prodotto di ciò che ha letto e consumato nel corso del suo periodo di formazione. Un discorso che vale anche per Gege Akutami, il quale ha sempre visto in Bleach - e recentemente in Chainsaw Man - le fonti di ispirazione primarie per Jujutsu Kaisen. Eppure il mangaka non si sognerebbe mai di reiterare i linguaggi dei suoi colleghi.

Nel corso di un'intervista inserita nel Jujutsu Kaisen Official Fanbook tra Gege Akutami e il “mentore” Tite Kubo, nel corso della quale i due mangaka ripercorrono i momenti preferiti delle loro rispettive opere, l'autore di Jujutsu Kaisen ha soffermato l'attenzione sull'enorme influenza esercitata da Bleach sui suoi processi creativi, arrivando addirittura a sostenere che lo stile del maestro sia talmente unico e singolare, da rendere impossibile qualsiasi reiterazione. Una considerazione, che agli occhi di Akutami, si estende anche ad un altro suo collega di Jump, ovvero Tatsuki Fujimoto.

“Io considero il maestro Kubo e il sensei Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man” dichiara qui l'autore, secondo le parole riportate dalla trascrizione “come artisti talmente formidabili, da possedere un'identità forte e irreplicabile, al punto che per un autore comune come il sottoscritto sarebbe davvero impossibile imitare mangaka del loro calibro. E dal momento che le loro creazioni sono prodotti di quegli istinti e di quei talenti derivati dal possedere una forte personalità” prosegue qui il mangaka “io comprometterei solamente il mio lavoro se cercassi di emulare le loro metodologie stilistiche. Ed è per questo che cerco di evitare questa trappola. E seppur abbia amato alla follia Bleach, per me imitare l'opera del sensei Kubo equivarrebbe a garantire la morte creativa del mio stile. Questi maestri, alla fine dei conti, non possono essere copiati perché godono di una personalità fin troppo unica”.

Per quanto Akutami consideri ineguagliabili i linguaggi di un autore come Kubo, è pur vero che per costruire le grammatiche e i mondi della sua opera, sia partito proprio dalla revisione, tutta personale, delle strategie estetiche e narrative del suo mentore. Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo i modi in cui Gege Akutami ha tratto ispirazione da Bleach per Jujutsu Kaisen, il mangaka non ha mai tenute nascoste le sue influenze, tanto da averle inglobate nella codificazione dei mondi e degli elementi scenografici del suo shōnen.

Aspetti come l'organizzazione socio-politica del mondo di Jujutsu Kaisen e del sistema autarchico (e patriarcale) che lo governa, o la delineazione degli schemi piramidali con cui i suoi personaggi attivano il proprio potenziale, oppure la naturalezza con cui l'autore definisce una compenetrazione assoluta tra gli spazi reali (quelli di derivazione umana) e quelli iperbolici (riferiti alle incursioni di esseri demoniaci) sono tutti elementi mutuati dallo stesso Kubo, a cui Akutami certamente si è ispirato, ma senza reiterarne stancamente le logiche: tanto che ognuna di queste diventa qui oggetto di una vera e propria revisione, anche in senso “moderno”.

Del resto, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Dragon Ball non è mai stato incluso nei Big Three, anche opere come One Piece, Naruto e lo stesso Bleach hanno modulato le proprie logiche a partire – guarda caso – dalla rielaborazione del paradigma precedentemente stabilito dal manga di Akira Toriyama. A testimonianza di quanto il mondo delle produzioni fumettistiche nipponiche, e in particolare di quelle shōnen, guardi sempre al passato per poter delineare le vie del futuro.