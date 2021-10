Jujutsu Kaisen: allontanamenti e trappole nel capitolo 162, ora su Manga Plus

L'entrata nelle zone delimitate del Culling Game ha letteralmente fatto precipitare Yuji Itadori e Megumi Fushiguro in due luoghi alquanto distanti tra loro, ponendoli immediatamente di fronte a scontri e battaglie. Momenti concitati che hanno fatto conoscere ai protagonisti nuovi personaggi, stranamente intenzionati ad aiutarli.

Megumi è riuscito rapidamente a sconfiggere la ragazza che gli aveva teso un'imboscata per la Caccia ai Principianti, ed ora è alla ricerca di Higuruma, uno dei due obiettivi precedentemente decisi con Yuji, Hakari e Panda. Nel capitolo più recente, disponibile su Manga Plus, Tabata ci riporta da subito in mezzo all'azione mostrandoci il combattimento tra Yuji e Haba, compagno della ragazza che ha accolto il protagonista non appena superata la barriera del Culling Game.

Yuji cerca di attirare l’attenzione di Haba all’interno di un edificio, luogo in cui la sua elica potrebbe fermarsi o bloccarsi. Sfortunatamente Haba sa come gestire una situazione del genere e si dirige velocemente verso il protagonista, dimostrando le impressionanti capacità distruttive del suo armamentario.

Yuji prova quindi a resistere e ad aspettare che l’avversario si avvicini, per colpirlo nell’unico punto debole che gli permetta di ottenere un vantaggio: la testa. Itadori scaglia un potente pugno, ferendo Haba, il quale coperto di sangue inizia a ridere credendo di aver vinto ora che la mano dell’avversario è stata rotta. Yuji lo colpisce con un calcio facendolo svenire, per poi avvicinarsi ad Haba stesso e chiedergli di Higuruma.

Dal corridoio distrutto in seguito alla battaglia spunta però un ragazzo, Amai, che dice di sapere qualcosa riguardo Higuruma, e sembra anche conoscere Yuji. La scena si sposta poi su Megumi e Remi. Le informazioni dei due “alleati” si rivelano però contrastanti. Secondo Remi Higuruma si troverebbe nel quartiere di Shinjuku, mentre per Amai è a Ikebukuro.

Dalla tavola finale che mostra un uomo interessato ad una nuova preda, si capisce che o Remi o Amai hanno mentito a Megumi o Yuji, e stanno cercando di tendere una trappola a uno dei due. Ricordiamo infine che col volume 17 si è notato un calo delle vendite di Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo scoprire i luoghi di Tokyo apparsi nel manga.