Jujutsu Kaisen alza il tiro: il manga sta facendo numeri pazzeschi, nuovo record personale

Da quando è andata in scena la prima stagione, Jujutsu Kaisen è cresciuto a dismisura. Se la serie di Studio MAPPA ha fatto registrare risultati straordinari, poi doppiati dal film Jujutsu Kaisen 0, anche l'opera originale ne ha beneficiato tantissimo. Il lavoro di Gege Akutami viene apprezzato anche oggi senza anime, e arrivano ulteriori conferme.

In Giappone sarà a breve disponibile il volume 23 di Jujutsu Kaisen, con Yuki Tsukumo in copertina. Ciò vuol dire che nelle casse di Shueisha entrerà altro denaro, con qualche milione di copie già automaticamente venduto grazie alla popolarità del manga. Nel numero 31 di Weekly Shonen Jump, leakato con largo anticipo rispetto all'uscita ufficiale che avverrà soltanto lunedì 3 luglio in Giappone, è stata aggiornata la tiratura di Jujutsu Kaisen.

Proprio in previsione dell'arrivo del nuovo tankobon sul mercato, Shueisha ha informati tutti gli appassionati del manga di Gege Akutami che Jujutsu Kaisen ha 80 milioni di copie stampate in Giappone, considerando anche quelle preparate per il volume 23. Ciò vuol dire che ogni volume ha una tiratura media di 3,47 milioni di copie, un numero straordinario e che ha ben pochi eguali nel mondo dei manga. Con la serie che si sta avvicinando al finale, è importante per Akutami mantenere sempre lo stesso ritmo e creare eventi che mantengano alta l'attenzione dei lettori.

Cosa ne pensate di questi numeri così alti di Jujutsu Kaisen? La serie con Yuji Itadori riuscirà a confermarsi fino alla fine della sua pubblicazione o subirà un calo nelle ultime fasi?