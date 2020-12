Jujutsu Kaisen: un animatore di Jojo ha realizzato la sua versione dello stregone Gojo

Jujutsu Kaisen ha debuttato da poco nel mondo degli anime, trasportando gli spettatori e gli appassionati in un mondo tempestato di Maledizioni demoniache che minacciano l'intera umanità. Colpito dall'opera di Gege Akutami, e soprattutto dal personaggio di Gojo, uno degli animatori di David Production ha realizzato la sua versione dello stregone.

Sin dal debutto dell'anime, che sta registrando una crescita impressionante, il personaggio di Satoru Gojo, presentato come lo stregone più potente, e come uno dei migliori insegnanti dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, ha immediatamente conquistato l'attenzione dei fan. Anche il design, inizialmente misterioso, ha naturalmente svolto un ruolo importante nel renderlo più interessante.

Per questo l'artista Kohei Ashiya, che ha lavorato alle ultime tre stagioni dell'anime Le Bizzarre Avventure di Jojo, ha voluto dedicargli una speciale illustrazione. Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, Gojo è stato mostrato senza la benda sugli occhi, che per l'occasione, e visto il periodo in cui ci troviamo, è diventata una mascherina. Con un design del genere Gojo potrebbe tranquillamente essere un personaggio all'interno dell'opera di Araki.

Ricordiamo che è stato confermato che non ci saranno pause per l'anime di Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo scoprire come funziona la raccapricciante tecnica di Mahito.