Jujutsu Kaisen re dello streaming in Giappone: l'anime di MAPPA è ancora il più richiesto

Jujutsu Kaisen è ancora il re dei servizi streaming in Giappone, o almeno questo rivelano gli ultimissimi dati condivisi dai ragazzi di GEM Partner. Così come ad aprile, marzo e febbraio, l'anime di MAPPA è ancora in cima alla maggior parte delle classifiche, e continua ad essere la serie preferita della fascia d'età 16-69.

In basso potete dare un'occhiata alla classifica finale del mese di maggio 2021, che vi ricordiamo essere basata sui voti aggregati, rilevati analizzando ben nove servizi streaming: Netflix, Prime Video, U-Next, Hulu, Disney+, Docomo Anime Store, dTV, ABEMA Premium e Paravi. I dati riportati comprendono tutti i prodotti disponibili, da anime a serie tv, passando per documentari, film e via dicendo.

Top 10 Japanese SVOD maggio 2021 (Subscription Video on Demand)

Jujutsu Kaisen Detective Conan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tokyo Revengers L'Attacco dei Giganti My Hero Academia Vita da Slime ONE PIECE Kingdom Laid-Back Camp 2

La classifica è abbastanza diversa da quella di qualche mese fa, e la prima cosa che salta all'occhio è che non sono presenti altri prodotti d'intrattenimento al di fuori degli anime. In realtà alcune serie televisive e reality show sono presenti nelle Top 3 dei siti streaming, ma i voti aggregati sono comunque inferiori a quelli racimolati dai dieci anime in Top 10.

Nello specifico, la serie tv coreana Vincenzo ha conquistato il primo posto su Netflix, con Jujutsu Kaisen e Tokyo Revengers a completare il podio, mentre su Prime Video la serie di MAPPA ha conquistato la prima posizione, con Demon Slayer alle sue spalle e Detective Conan al terzo posto. Detective Conan in particolare ha trionfato su Hulu e dTV, mentre su Docomo Anime Store la serie più vista è stata Vita da Slime.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate questi risultati? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la febbre di Jujutsu Kaisen è destinata a durare ancora a lungo, visto che questo inverno MAPPA tornerà con il primo lungometraggio animato.