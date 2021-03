Jujutsu Kaisen: l'anime giunge al termine, ecco le prime immagini del finale

Così come per diverse altre serie animate, anche per Jujutsu Kaisen è arrivato il momento dei saluti. Con l'avvicinarsi della stagione primaverile, infatti, la serie tratta dal manga di Gege Akutami abbandona momentaneamente la scena. Ma solo per tornare in maniera più emozionante e spettacolare che mai!

Nonostante possa sembrare solamente ieri, dal debutto dell'anime di Jujutsu Kaisen sono passati quasi sei mesi e ben ventitré episodi. Con l'arrivo del palinsesto primaverile, la prossima puntata, la numero ventiquattro, sarà l'ultimo di questa prima stagione. Ecco un assaggio di quanto avverrà!

Un'anteprima del finale di Jujutsu Kaisen è stata condivisa in rete da un utente Twitter. I quattro fotogrammi tratti dall'ultimo episodio, che potete osservare in calce all'articolo, si concentrano ognuno su un diverso protagonista. Nella prima immagine vediamo Yuji con uno sguardo torvo sollevare il pugno per sferrare un colpo, mentre la seconda si concentra su Nobara e la sua nuova tecnica.

Negli ultimi due fotogrammi, infine, troviamo due nuovi personaggi che promettono una grande sfida. I fratelli Eso e Kechizu sono infatti due maledizioni di grado speciali traboccanti di potere. Tuttavia, l'ultimo scontro di Jujutsu Kaisen porterà Yuji e Nobara a superare i propri limiti. Un nuovo misterioso dominio è stato registrato, sembra essere in arrivo un film di Jujutsu Kaisen.