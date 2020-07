Jujutsu Kaisen: l'anime di Mappa si mostra nel secondo trailer ufficiale

Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dalla distribuzione del primo character trailer di Jujutsu Kaisen che Mappa, studio di animazione attualmente al lavoro su anime del calibro di The God of High School e L'Attacco dei Giganti 4, ha nuovamente pubblicato un video promozionale dedicato al suo nuovo dark fantasy.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo PV di Jujutsu Kaisen, in cui sono mostrate alcune concitate scene di lotta e altri personaggi secondari. Inoltre, AnimeNewsNetwork ha mostrato i character design di Maki Zenin, Toge Inumaki e Panda, visibili cliccando sopra il link reperibile su "fonte".

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen uscirà ad ottobre su Netflix, e che il coreano Sunghoo Park (The God of High School) dirigerà la serie presso Mappa. Hiroshi Seko (Vinland Saga, L'Attacco dei Giganti 4, Banana Fish) è in carica della sceneggiatura, mentre Arisa Okehazama (The God of High School) si sta occupando della composizione musicale. Il character design è nelle mani a Tadashi Hiramarsu (Yuri!!! on Ice, Parasyte).

