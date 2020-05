Jujutsu Kaisen: l'anime di ottobre arriverà anche su Netflix

Dopo mesi di spasmodica attesa, finalmente i fan di Jujutsu Kaisen hanno potuto godersi qualcosa di più di un teaser. Lo studio MAPPA ha infatti condiviso il primo trailer ufficiale di Jujutsu Kaisen dove abbiamo visto la presentazione di Yuji Itadori e degli altri personaggi di spicco del popolare manga di Gege Akutami.

Mentre si è a conoscenza della trasmissione giapponese, che arriverà da ottobre 2020 ogni sabato notte su MBS e TBS, ufficialmente non è stato ancora condiviso nessun annuncio sull'arrivo di Jujutsu Kaisen nei servizi streaming occidentali. Tuttavia un tweet di Netflix Japan sembra quasi rivelare pubblicamente chi sarà a detenerne i diritti per lo streaming.

Dopo la pubblicazione del tweet con il trailer dall'account ufficiale di Jujutsu Kaisen, l'account di Netflix Japan ha immediatamente condiviso il post. Non è di certo una mossa casuale e ciò significa praticamente al 100% che Jujutsu Kaisen arriverà su Netflix, almeno per quanto riguarda il Giappone. Tuttavia è difficile che dopo aver acquisito i diritti per il paese del Sol Levante la famosa piattaforma di streaming non si sia aggiudicata anche i diritti per l'estero.

Bisognerà attendere prima di una conferma ufficiale dato che Jujutsu Kaisen non arriverà prima di ottobre e una possibile messa in onda internazionale non prima del 2021, ma la direzione in cui ci si sta muovendo è piuttosto chiara. Sareste contenti di vedere Jujutsu Kaisen su Netflix?