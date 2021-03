Record di vendite per Jujutsu Kaisen 15, l'anime continua a spingere il manga

Che Jujutsu Kaisen sia una delle opere più apprezzate e influenti del momento è innegabile, ma sebbene il manga di Gege Akutami sia stato apprezzato sin dal primissimo capitolo, a far conoscere il franchise alla massa è stata la serie animata, arrivata da poco al 21esimo episodio. Un dato confermato da questa interessante analisi di mercato.

Stando a un grafico condiviso su Twitter da Shonen Saito, che tiene conto delle vendite dei singoli volumi dal momento della pubblicazione fino a quattro settimane successive, i volumi 14 e 15 di Jujutsu Kaisen hanno fatto registrare dati che triplicano quelli ottenuti in precedenza.



Com'è possibile notare dal grafico statistico in calce all'articolo, nella sua prima settimana completa il quindicesimo volume di Jujutsu Kaisen ha venduto oltre un milione di copie. Un record incredibile, tenendo conto che il volume 14 ha superato di poco il milione di copie vendute in ben quattro settimane.



Analizzando le statistiche dei volumi è impossibile non notare che il picco di vendite coincida con il debutto della serie animata, che sta riscuotendo un enorme successo anche grazie allo splendio lavoro dello Studio MAPPA.



E voi seguite solamente l'anime o anche il manga? MAPPA mostra il design dei nuovi personaggi di Jujutsu Kaisen e conferma la censura per Eso. Il capitolo 141 di Jujutsu Kaisen fa sorgere numerosi dubbi sulla potenza di Yuta.