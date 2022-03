Jujutsu Kaisen: l'anime di studio MAPPA si aggiudica un altro importante riconoscimento

In attesa del ritorno dell’anime con la seconda stagione, prevista per un generico 2023, Jujutsu Kaisen ad opera dello studio MAPPA e con la regia di Sunghoo Park, continua a ricevere ottimi giudizi e riconoscimenti molto importanti all’interno del settore, tra cui il più recente durante il Tokyo Anime Award Festival 2022.

La premiazione, tenutasi tra l’11 e il 14 marzo 2022, ha infatti riconosciuto come anime dell’anno proprio Jujutsu Kaisen, considerando anche una nota di merito allo strepitoso e travolgente successo ottenuto in seguito alla trasmissione nelle sale del film prequel Jujutsu Kaisen 0. Un altro importante tassello si aggiunge quindi alla storia di Yuji Itadori, ideata dal mangaka Gege Akutami e attualmente in corso sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

È probabilmente il più grande riconoscimento ottenuto finora dal franchise, e le pagine social ufficiali hanno celebrato questo traguardo condividendolo con i fan, come nel post di @animejujutsu riportato in calce alla notizia. Fateci sapere se siete d’accordo con questa assegnazione o se avreste preferito lo vincesse un’altra produzione. Per concludere ricordiamo che delle immagini promozionali del capitolo 178 hanno anticipato un asso nella manica di Yuta Okkotsu durante il Culling Game, e vi lasciamo all’ultimo spettacolare trailer di Jujutsu Kaisen 0.