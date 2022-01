Jujutsu Kaisen: l'anno della tigre nell'illustrazione celebrativa di Gege Akutami

Per Gege Akutami, l’anno appena trascorso è stato quello della consacrazione. Il suo Jujutsu Kaisen è finalmente esploso, con le vendite del manga aumentate a dismisura in seguito all’arrivo della serie anime. Con il 2021 chiuso in bellezza, con il debutto di Jujutsu Kaisen 0 nelle sale giapponesi, ecco le celebrazioni per l’anno della tigre.

Il 2021 di Jujutsu Kaisen è iniziato alla grande, e si è concluso anche meglio. Le vendite del manga, la cui serializzazione prosegue senza intoppi su Weekly Shonen Jump e MangaPlus, sono in costante ascesa, e la serie anime ha fatto conoscere l’opera al grande pubblico internazionale. Ciliegina della torta è stato Jujutsu Kaisen 0, il film anime prequel che ha conquistato il botteghino delle sale cinematografiche nipponiche.

Augurandosi di poter replicare una tale annata, il sensei Akutami ha realizzato uno splendido sketch celebrativo per l’avvento dell’anno della tigre, ossia il 2022 nel calendario giapponese. In questa divertentissima illustrazione, vediamo i due “brothers” Yuji Itadori e Aoi Todo, in versione tigrata, fare sfoggio dei loro muscoli.

Nel corso di questo nuovo anno, i due protagonisti torneranno in azione con la seconda stagione dell’anime, i cui lavori, stando ai primi rumor, sono cominciati già da tempo. Per quanto riguarda il manga, invece, questo sorpasserà certamente quota duecento capitoli pubblicati. Vi lasciamo a una sorprendente rivelazione, Gege Akutami adora un gruppo italiano.