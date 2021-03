Jujutsu Kaisen: annunciato il film prequel in uscita in inverno, MAPPA alle animazioni

Il ventiquattresimo e ultimo episodio di Jujutsu Kaisen, ora disponibile con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll, si è concluso con l'annuncio di un adattamento cinematografico in uscita il prossimo inverno. La pellicola si intitolerà Jujutsu Kaisen 0: The Movie e sarà basata sul Volume prequel con protagonista Yuta Okkotsu.

MAPPA torna ad animare il film dopo l'ottimo lavoro svolto con la serie anime, e Toho Animation si occuperà della distribuzione in Giappone. Shueisha si occuperà di produzione e marketing, e Gege Akutami supervisionerà l'opera. L'uscita è fissata per il prossimo inverno, ovvero nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2021 e il 20 marzo 2022.

VIZ Media descrive così la sinossi del Volume 0: "Yuta Okkotsu è un nervoso studente delle superiori con un grande problema. La sua migliore amica, Rika Orimoto, si è trasformata in una maledizione e continua a seguirlo ovunque lui vada. Rika viene notata da Gojo Satoru, insegnante alla scuola di arti occulte di Tokyo, che convince Yuta a iscriversi e diventare uno stregone. Riuscirà il ragazzo a confrontare i suoi demoni e comprendere le intenzioni di Rika?". Il Volume prequel è composto da 200 pagine ed è distribuito in Italia da Panini Comics.

Per il momento la pellicola è in fase di pre-produzione, ma in cima all'articolo potete dare un'occhiata al teaser d'annuncio. In calce invece è disponibile la prima key visual. Nuove informazioni potrebbero essere condivise durante il panel dell'Anime Japan 2021, magari con tanto di annuncio della seconda stagione della serie anime.