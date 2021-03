Jujutsu Kaisen: annunciato il Jujutsu Fest, un nuovo evento a tema in programma per giugno

Jujutsu Kaisen riceverà il suo primo evento live a tema il 13 giugno 2021, all'interno del Kawaguchi Comprehensive Cultural Center Lilia di Saitama, nella regione di Kanto. Il "Jujutsu Kaisen Fest", questo il nome scelto da Shueisha, vedrà la partecipazione di diversi doppiatori, e potrebbe essere il palcoscenico adatto per condividere nuove informazioni sull'anime.

Per il momento la casa editrice si è limitata a condividere data e key visual, che potete vedere in calce all'articolo. Gli eventi live di opere tanto importanti di solito si prendono la forma di una sorta di mostra, con artwork dei personaggi, panel con curiosità sulla produzione di anime e manga, immagini inedite, possibilità di acquistare merchandise e via dicendo, ma in questo caso - vista la presenza dei doppiatori - non è da escludere che vengano rivelate informazioni sulla seconda stagione della serie anime.

Una seconda opzione, ugualmente probabile, potrebbe essere quella di nuove informazioni legate al film in uscita in inverno, magari con la condivisione di un primo trailer. Jujutsu Kaisen 0: The Movie dovrebbe debuttare tra dicembre e marzo prossimo, quindi ha senso che MAPPA mostri qualcosa a ridosso della stagione estiva. L'autore Gege Akutami, al momento, non ha rivelato se parteciperà o meno.

E voi cosa ne pensate? Curiosi? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che quest'anno uscirà un altro anime di MAPPA che non dovreste perdervi, ovvero Chainsaw Man.