Jujutsu Kaisen, annuncio speciale a breve per l'anime: in arrivo la stagione 2?

Il futuro di Jujutsu Kaisen è destinato a proseguire sul fronte televisivo, forte del successo di una prima stagione brillante dal punto di vista tecnico e che ha garantito al franchise persino un lungometraggio che ha compiuto il suo debutto in Giappone nel mese di dicembre.

Già da qualche mese si vocifera del seguito di Jujutsu Kaisen in quanto diversi utenti, tra membri dello staff e insider, sembrano certi che la stagione 2 si farà. Indizi concreti sul sequel non ce ne sono ancora, nemmeno Jujutsu Kaisen 0 ha fornito anticipazioni a riguardo, tuttavia sembra che questo silenzio sia destinato a terminare a breve.

L’insider Komi, uno dei leaker più noti degli ultimi tempi, ha twittato nelle scorse ore un interessante cinguettio in merito ad un annuncio legato al gioiellino di Gege Akutami programmato per il 12 febbraio. In quella data, infatti, Studio MAPPA e Shueisha dovrebbero rivelare le ultime novità della produzione sul fronte televisivo dal momento che la fonte chiarisce che è previsto “un grosso annuncio legato all’adattamento anime”.

Non ci resta dunque che attendere poco meno di due settimane per scoprire quale sarà il futuro della saga. E voi, invece, che aspettative avete? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.