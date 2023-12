Jujutsu Kaisen, Aoi Todo combatte al fianco della sua idol nel disegno speciale di Akutami

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per concludersi: con essa, anche l'arco dell'incidente di Shibuya arriverà ad un epilogo. Yuji Itadori è stato messo a dura prova, dovendo affrontare la furia di Sukuna e la perdita di alcuni suoi cari amici. Per fortuna, a lui si è aggiunto un nuovo alleato davvero formidabile: Aoi Todo.

Lo stregone del terzo anno della Kyoto Metropolitan Jujutsu High ha aiutato il protagonista in una lotta senza esclusione di colpi contro l'antagonista di questa stagione dell'aime, il temibile spirito maledetto Mahito. Con la sua caratterizzazione, Aoi è riuscito a donare all'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya la leggerezza tipica di Jujutsu Kaisen in alcune sequenze divertenti ed originali.

Senza fare nessuno spoiler, al termine dello scontro con Mahito, anche Aoi Todo non è riuscito ad uscirne completamente illeso, ma ha comunque avuto modo di dimostrare al pubblico la sua immensa potenza. La sua abilità "Boogie Woogie" è senza dubbio fra le più potenti dell'anime: una vera minaccia per chiunque si trovi nei paraggi. In una fantasiosa scena di Jujutsu Kaisen 2, il ragazzo ha immaginato di lottare al fianco della sua amata idol Takada-chan.

In uno dei suoi recenti sketch, Gege Akutami ha regalato ai fan un ritratto di Todo al fianco della sua idol preferita, intenti a lottare contro un nemico estremamente potente. Trovate la divertente illustrazione dell'autore di Jujutsu Kaisen in calce a questa notizia.