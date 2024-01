Jujutsu Kaisen, Aoi Todo tornerà a utilizzare la sua Tecnica Maledetta?

L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen ha visto Aoi Todo, lo stregone studente del terzo anno della Tokyo Metropolitan Jujutsu High, lottare contro il temibile Mahito. Quella circostanza, è anche l'ultima volta in cui lo vediamo utilizzare la sua tecnica maledetta: in futuro tornerà ad utilizzarla nell'anime?

Durante la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, Mahito riesce ad utilizzare la sua potentissima Trasfigurazione Inattiva su Aoi Todo, toccandogli una delle mani. Di regola, lo stregone sarebbe dovuto diventare uno spirito maledetto e, di conseguenza, Yuji Itadori avrebbe dovuto ucciderlo, come accaduto nella prima stagione con Junpei.

Tuttavia, prima che la tecnica scorresse per tutto il suo corpo, Aoi ha tagliato la mano toccata da Mahito. Ciò ha fermato la diffusione della Trasfigurazione Inattiva, ma gli ha tolto, seppur non del tutto, la possibilità di utilizzare la sua tecnica Boogie Woogie, che necessita del battito delle mani per essere attivata.

Come mostrato durante la battaglia contro Mahito, le mani di cui Aoi Todo ha bisogno per attivare la tecnica Boogie Woogie non devono necessariamente essere le sue. Il giovane stregone, per lanciare un ultimo, potente attacco, ha utilizzato una mano del suo avversario per attivare la sua tecnica.

Qualora Todo combattesse con un partner, potrebbe ovviare a questa difficoltà. Al momento, l'opzione di lottare in comune piuttosto che in solitaria sembra essere l'unica possibilità per Aoi per continuare a vivere come jujutsu. La perdita di un altro potentissimo stregone potrebbe essere fatale per il mondo della Stregoneria di Jujutsu Kaisen.