Jujutsu Kaisen, aperti i preordini dei Funko POP! di Halloween

Jujutsu Kaisen è uno dei più grandi successi manga degli ultimi anni. L'opera di Gege Akutami ha saputo conquistare un vastissimo pubblico, e grazie all'anime prodotto da Studio MAPPA esso si è ampliato ancora di più. Il capitolo 184 di Jujutsu Kaisen è disponibile su Manga Plus, e vede uno dei protagonisti cimentarsi in ua feroce battaglia.

Mentre il manga prosegue per la sua strada, Il film Jujutsu Kaisen 0 arriverà in Italia doppiato al cinema grazie a Crunchyroll, e sicuramente porterà molti fan nelle sale. Il successo del lungometraggio in Giappone è stato davvero clamoroso, e ha fatto registrare un aumento delle vendite del manga e del merchandise legato all'opera.

L'azienda statunitense Funko, specializzata nella produzione di figure a prezzo contenuto, ha lanciato una nuova linea di Funko POP! di Jujutsu Kaisen a tema Halloween. I preordini della wave sono già aperti, come possiamo leggere nella pagina Instagram ufficiale di Funko, che ha soprannominato la festività del 31 ottobre "Funkoween". Al post è allegata un'immagine dei 6 Funko POP! di Halloween, che sono: Satoru Gojo, Mahito, Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro con il Cane di Giada, Yuji Itadori e la maledizione Sukuna.

Le figure hanno un prezzo di 11,99$ l'una, tranne quella di Sukuna che, viste le maggiori dimensioni, può essere preordinata al prezzo di 24,99$. Cacciatori di Funko POP! a tema anime, siete pronti ad aggiungere i personaggi di Jujutsu Kaisen alla vostra collezione?