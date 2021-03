Jujutsu Kaisen: l'appello disperato di Megumi e le regole del torneo organizzato da Kamo

L'incidente di Shibuya potrebbe portare Yuji Itadori e Megumi Fushigoro a subire pesanti ricadute e il nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen porta i lettori a esplorare le conseguenze dell'arco narrativo appena concluso.

Dopo aver scatenato un'ondata di spiriti maledetti nel mondo, Kamo sta organizzando un torneo noto come "Culling Game" in cui costringerà tutti coloro che sono coinvolti nel mondo del Jujutsu a combattersi l'un l'altro. Con il peso della sorella che grava sulle sue spalle, Megumi fa un'emozionante richiesta d'aiuto a Yuji.

Il protagonista, però, si sente responsabile di tutte le morti causate da Sukuna e, sebbene Megumi cerchi di convincerlo che la colpa sia di tutti quanti, rifiuta di prestare assistenza. Ma a quel punto Megumi ha un crollo emotivo e supplica Yuji di salvarlo, rivelandogli che sua sorella Tsumiki è coinvolta nel Culling Game.

Nel corso del capitolo 143 vengono poi rivelate le otto regole base del tenebroso torneo organizzato da Kamo. Dopo aver risvegliato una tecnica maledetta, gli utenti devono dichiarare la loro partecipazione al Culling Game entro 19 giorni. Qualsiasi giocatore infranga la suddetta regola sarà soggetto alla rimozione della tecnica maledetta.

I non giocatori che entrano nella barriera diventano immediatamente giocatori, come se avessero dichiarato la loro partecipazione al gioco. I giocatori guadagnano punti ponendo fine alla vita degli altri giocatori. I punti sono determinati dal game master. Come regola generale, gli stregoni valgono 5 punti, mentre i non stregoni solamente un punto.

I giocatori possono spendere 100 punti per negoziare con il game master l'aggiunta di una nuova regola. In accordo con la regola precedente, il game master deve accettare qualsiasi nuova regola proposta. Se il punteggio di un giocatore rimane lo stesso per i 19 giorni del gioco, quel giocatore sarà soggetto alla rimozione della tecnica maledetta.

Cosa ne pensate del Culling Game e delle sue regole principali? Il piano di Yuta è una delle sorprese di Jujutsu Kaisen 143. Nel frattempo, l'anime di Jujutsu Kaisen è alle prese con l'ultimo scontro di Yuji e Nobara.