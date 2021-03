Jujutsu Kaisen: quali archi narrativi adatterà la seconda stagione dell'anime?

Mentre la prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen si trova attualmente nel bel mezzo dell'adattamento del Kyoto Goodwill Event, la community si sta già chiedendo quali saranno gli archi narrativi che verranno adattati nella prossima stagione, e stando alle indiscrezioni emerse di recente, sembra che alcune previsioni si siano rivelate giuste.

Iniziata sui social, la discussione ha coinvolto molte delle pagine gestite dai fan, una delle quali ha condiviso il post che trovate in fondo alla pagina, dove viene anticipato, che il prossimo arco narrativo, che partirà dall'episodio 22, sarà il Death Painting Arc, come previsto da molti appassionati nelle scorse settimane.

Prendendo luogo immediatamente dopo il Kyoto Goodwill Event, la storia in questione porterà i protagonisti ad investigare su una serie di strani omicidi, ognuno dei quali legato ad una misteriosa maledizione, e si svolgerà vicino alla città natale di Megumi Fushiguro Per quanto ancora non sia stata rivelata una data precisa per l'arrivo della seconda stagione dell'anime basato sull'opera di Gege Akutami, è plausibile pensare che lo studio MAPPA preveda come finestra d'uscita il 2022.

Ricordiamo che Jujutsu Kaisen si concluderà in meno di due anni, come confermato dallo stesso Gege Akutami, e vi lasciamo ad un esilarante cosplay dedicato a Satoru Gojo.