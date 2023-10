Jujutsu Kaisen, arriva un nuovo Funko Pop: Kento Nanami brilla al buio!

Funko Pop aveva recentemente lanciato una collaborazione con il noto anime Jujutsu Kasein. In questa nuova collezione, che è stata ufficialmente rivelata a giugno, erano presenti tutti i personaggi principali dell'opera, da Yuji Itadori a Panda e Suzuka. Adesso è stato mostrato un nuovissimo Funko esclusivo!

Il creatore del manga di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, non ha mai nascosto il suo amore per Kento Nanami. Al contrario, paradossalmente, odia il personaggio più amato dal pubblico: Satoru Gojo. E mentre il più potente degli stregoni ha ricevuto già diverse figure in proprio onore, Nanami ha ricevuto un solo Pop. Tuttavia, adesso è in arrivo uno estremamente speciale.

Parliamo di un Funko Pop di Kento Nanami Glow. Come tutti i Pop di questa categoria, può brillare al buio. Di seguito sono disponibili tutti i Funko a tema Jujutsu Kaisen: