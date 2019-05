Jujutsu Kaisen: arriva una nuova illustrazione dal mangaka di My Hero Academia

Il mondo dei manga è particolarmente arduo, specie se sei un esordiente e vuoi tentare la fortuna sulla rivista nipponica più famosa al mondo ma anche la più crudele per metodo di selezione delle serie, ovvero Weekly Shonen Jump. Nonostante ciò, i mangaka spesso stringono amicizie, ed è il caso degli autori di Jujutsu Kaisen e My Hero Academia.

Negli scorsi giorni, approfittando anche delle uscite in fumetteria dei rispettivi volumi, gli autori di Jujutsu Kaisen e My Hero Academia si sono scambiati i ruoli disegnando ognuno i protagonisti del manga dell'altro. Se l'illustrazione di Gege Akutami che raffigurava i protagonisti di My Hero Academia era già stata pubblicata, non si poteva dire ancora lo stesso per quella di Kohei Horikoshi per i personaggi di Jujutsu Kaisen, o almeno finora.

Come potete vedere in calce, è arrivato anche il disegno portato dall'autore di My Hero Academia per omaggiare e consigliare la serie Jujutsu Kaisen, che raffigura i quattro personaggi principali della serie sugli esorcismi di Gege Akutami. Questa si aggiunge alle tante illustrazioni preparate da entrambi i mangaka in questi ultimi giorni.

Inoltre, la serie è stata recentemente annunciata al Comicon 2019 da Planet Manga, che porterà quindi Yuuji e gli altri ragazzi in Italia da novembre 2019. Jujutsu Kaisen è pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 5 marzo 2018 e ha attualmente 57 capitoli all'attivo, disponibili su MangaPlus, raccolti in 5 volumi più uno speciale tankobon numero 0.