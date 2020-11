Jujutsu Kaisen: arriva un nuovo personaggio nell'anime

L’ultimo episodio di Jujutsu Kaisen ha ufficialmente introdotto il personaggio di Kento Nanami nella serie animata. Adesso che sono stati presentati i personaggi possiamo finalmente addentrarci nel primo vero arco, dove Yuji si troverà ad indagare su un misterioso tipo di maledizione.

Visto che è tecnicamente morto agli occhi dei suoi compagni Megumi Fushigoro e Nobara Kugisaki, adesso il suo compagno di squadra è uno stregone di primo grado, qualcuno che Gojo ha definito “un tipo strambo”, ma nonostante questo è qualcuno su cui Yuji può fare affidamento.

Questo si è subito rivelato essere vero quando Nanami e Yuji si ritrovano ad affrontare una maledizione insieme. Nanami dimostra di saperci fare e di essere molto potente, i suoi attacchi sono efficaci. Visto dall’esterno però, ha l’aspetto di un ex salaryman che guarda il mondo in modo severo. Di certo un personaggio particolare che Yuji sembra non riuscire a interpretare bene.

Come ci viene spiegato da Gojo che nell'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen ha sfoggiato un look che ha fatto impazzire tutti, Nanami ha lasciato il mondo del business per diventare uno stregone. Perché non è stato uno stregone fin dall’inizio? Perché secondo Nanami gli stregoni sono “merda.” Spiegherà poi che ha lasciato il lavoro nell’azienda dopo aver realizzato che anche “il lavoro è merda”, e dopo aver realizzato che entrambe le opzioni per lui sono terribili, ha scelto la carriera che gli riusciva meglio.

Con il debutto di Nanami nell’anime ci avviciniamo sempre di più alla prima grande battaglia della stagione di questo anime che ci sta regalando grandi emozioni, e che potrebbe diventare uno dei prossimi Big 3 di Shonen Jump.