Jujutsu Kaisen: arriva la sinossi ufficiale della seconda stagione dell'anime

Le avventure di Yuji Itadori e compagni stanno per tornare con la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, il cui debutto è fissato per il 6 luglio 2023 in Giappone, e viste le poche ore che separano i milioni di appassionati dell’opera di Gege Akutami, lo studio MAPPA è tornato ad accendere l’interesse con la sinossi ufficiale del primo episodio.

Come era già chiaro dai numerosi materiali promozionali condivisi dallo staff nei mesi scorsi, e da chi ha seguito il manga negli anni passati, il prossimo arco narrativo, sul quale si andrà a sviluppare gran parte della seconda stagione, riguarda il passato di Satoru Gojo, mentore di Yuji nonché uno degli stregoni più potenti dell’universo ideato da Akutami. Questo ritorno al passato darà spazio anche ad altri personaggi, come Suguro Geto, che si riveleranno fondamentali anche nelle saghe successive.

Intitolato “Dote Nascosta” il primo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen verrà pubblicato il 6 luglio 2023 e riporterà gli spettatori nel 2006, quando le stregone Utahime e Mei Mei erano impegnate a conoscere in ogni dettaglio la storia di una villa in stile occidentale. Mentre si trovavano all’interno dell’edificio, però, questo iniziò a crollare su sé stesso e loro vennero scaraventate via.

Lo studio è poi tornato a confermare che la prima parte della nuova stagione sarà incentrata sul passato di Gojo, ribadendo che nel secondo cour gli spettatori torneranno a seguire Yuji e i suoi compagni nel presente. Diteci cosa ne pensate della prima sinossi ufficiale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen nei commenti. Per concludere, ricordiamo che Jujutsu Kaisen 2 arriverà su Crunchyroll col doppiaggio in italiano, e vi lasciamo allo spettacolare trailer che ha già conquistato critica e community.