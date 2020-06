Jujutsu Kaisen: arrivano i character design dei quattro protagonisti

Lo Studio MAPPA è particolarmente attivo in questo periodo. Con l'annuncio di pochi giorni fa è stato infatti rivelato che si occuperà di L'Attacco dei Giganti 4, uno show particolarmente importante. Ma lo studio è al lavoro su altri due prodotti che potrebbero definire i prossimi anni dell'animazione: The God of High School e Jujutsu Kaisen.

Quest'ultimo è un manga proveniente dalle scuderie di Weekly Shonen Jump e che quindi ha ottime probabilità di successo. Per questo la produzione dovrà fare in modo di creare un anime all'altezza delle aspettative e molto passa dalle animazioni e personaggi.

Grazie all'account Twitter ufficiale dell'anime di Jujutsu Kaisen possiamo osservare le immagini dedicate ai quattro protagonisti della storia. Come prima immagine c'è Yuji Itadora, protagonista assoluto, seguito poi dagli altri esorcisti Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo. L'anime di Jujutsu Kaisen si è presentato con un trailer aggressivo che mette in luce questo character design con le animazioni.

Adesso che è finito Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, secondo molti sarà proprio Jujutsu Kaisen a diventare un successo. Voi credete che lo studio MAPPA possa portare grande popolarità al manga di Gege Akutami?