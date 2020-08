Jujutsu Kaisen arriverà in Italia su Crunchyroll, ecco il primo trailer sottotitolato

Pochi istanti fa, Crunchyroll ha confermato la distribuzione dell'anime di Jujutsu Kaisen in tutti i territori occidentali, Italia compresa. La serie, il cui debutto è previsto per il mese di ottobre 2020, si è anche mostrata in un nuovo trailer sottotitolato visibile in cima all'articolo.

Nel caso in cui non aveste familiarità con l'opera, vi ricordiamo che la trama viene così descritta da Crunchyroll: "Itadori Yuji è un ragazzo dall'incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un'organizzazione che combatte le Maledizioni... e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro".

La direzione dell'anime è stata affidata a Sunghoo Park, già impegnato in cabina di regia con l'apprezzatissimo The God of High School. La sceneggiatura è curata da Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, L'Attacco dei Giganti) e il character design da Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on Ice, Parasyite). La colonna sonora è composta da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama.

L'anime arriverà anche su Netflix, anche se al momento si è parlato unicamente di uscita sul territorio giapponese. Il colosso streaming probabilmente distribuirà gli episodi subito dopo la conclusione e di conseguenza, Crunchyroll dovrebbe essere l'unico sito a portare la serie in simulcast.