Jujutsu Kaisen: in seguito all'arrivo dell'anime, il manga ha fatto segnare vendite record

Jujutsu Kaisen era una delle serie animate più attese di questa stagione autunnale e in seguito alla pubblicazione dei primi due episodi il manga di Gege Akutami ha fatto registrare vendite impressionanti.

Arrivato il 2 ottobre su Crunchyroll, Jujutsu Kaisen ha saputo conquistare il pubblico con appena due episodi all'attivo. La serie animata tratta dall'opera di Gege Akutami sembra una delle più promettenti degli ultimi tempi, tanto da spingere in maniera impressionante anche le vendite del manga.

Stando a un report pubblicato su Twitter dall'utente @ManganiMY, in seguito alla pubblicazione dell'anime, le vendite del volume uno di Jujutsu Kaisen hanno fatto registrare un'impennata pazzesca. Nelle settimane prima dell'arrivo della serie animata, il manga faceva registrare vendite nella norma. Tuttavia, come possiamo dedurre dal grafico in calce, dopo il 2 ottobre le vendite sono schizzate alle stelle. I dati parlano chiaro, il 3 ottobre il manga di Jujutsu Kaisen ha quasi triplicato le copie distribuite. Ancora più impressionante è il dato record emerso in seguito al rilascio del secondo episodio dell'anime.

L'opera di Gege Akutami, dunque, è letteralmente esplosa in seguito alla pubblicazione dei primi due episodi. E voi avete già dato una possibilità a questo nuovo anime? Scoprite tutti i motivi per cui guardare la serie animata di Jujutsu Kaisen. Se invece avete già visto la prima puntata, sappiate che uno dei protagonisti di Jujutsu Kaisen è in serio pericolo.