Jujutsu Kaisen, in arrivo gli orologi speciali con Yuji e Sukuna

Jujutsu Kaisen ormai è uno degli anime più in voga del momento, dapprima grazie alla pubblicazione della stagione 1, poi con il film Jujutsu Kaisen 0. Adesso si attende con ansia la seconda stagione di Jujutsu Kaisen con Gojo e Geto protagonisti della prima fase, come si è già potuto intuire grazie alle locandine distribuite da Studio MAPPA.

Intanto il manga di Gege Akutami continua a cavalcare questo successo. Jujutsu Kaisen sarà presente infatti anche al New York Comic-Con, fiera internazionale fumettistica che si sta tenendo proprio in questi giorni nella Grande Mela. Per l'occasione MSTR Watches ha deciso di vendere due orologi a tema Jujutsu Kaisen in esclusiva per la fiera allo stand della Good Smile Company.

Entrambi vengono presentati in una scocca nera con cinturini uguali ma di diverso colore. Il primo di questi orologi è dedicato al protagonista Yuji Itadori, di colore blu, dove la miniatura del personaggio sostituisce il numero 6. L'altro orologio è dedicato invece alla nemesi Sukuna, con un orologio completamente nero e la sua figura nella parte bassa del quadrante. Cambiano anche le colorazioni dei numeri e delle tacche dei minuti tra i due orologi, nera per uno e arancione per l'altro.

In basso potete osservare le immagini con questi due orologi a tema Jujutsu Kaisen, li comprereste? Ecco anche una statuetta di Suguru Geto da Jujutsu Kaisen 0.