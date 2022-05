Jujutsu Kaisen: in arrivo una spettacolare statua dedicata a Sukuna

La prima stagione di Jujutsu Kaisen, così come il film Jujutsu Kaisen 0, hanno portato milioni di appassionati nell’oscuro e pericoloso mondo ideato da Gege Akutami. Tra i diversi personaggi presentati, uno dei più apprezzati, sebbene sia a tutti gli effetti un antagonista, è Sukuna, che presto riceverà una fantastica statua da collezione.

La presenza di un demone o di una creatura estremamente potente e profondamente legata al protagonista non è di certo una novità nella categoria shonen, basti pensare a Naruto e alla Volpe a Nove Code, eppure Sukuna è riuscito ad acquisire sempre più popolarità col passare del tempo. Era quindi inevitabile che ricevesse anche dei prodotti dedicati, come la magnifica figure di Shibuya Scramble che potete vedere nell’immagine riportata in fondo alla pagina.

Ad aggiungersi alla linea dedicata a Jujutsu Kaisen, dove si trovano già l'invincibile Satoru Gojo e la coppia Yuta e Rikka, con una posa presa direttamente dalla cover del capitolo 0, sarà proprio il Re delle Maledizioni reincarnatosi nel protagonista Yuji. La figure è in scala 1/7 e sfortunatamente non è ancora stato definito alcun periodo d’uscita. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

