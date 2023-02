Jujutsu Kaisen: l'assassino degli Stregoni farà il suo debutto nella seconda stagione

L’anime di Jujutsu Kaisen tornerà nel mese di luglio 2023, e dopo il travolgente successo della prima stagione, e del film prequel, Jujutsu Kaisen 0, le aspettative dei fan continuano a crescere, soprattutto per l’adattamento dell’arco dedicato al passato di Gojo. Nel corso della prossima saga però conosceremo anche un potente assassino.

Se Satoru Gojo viene considerato uno, se non lo, Stregone più potente dell’universo ideato da Gege Akutami, nel corso della seconda stagione verrà presentato anche l’Assassino di Stregoni. La conferma del debutto di questo nuovo personaggio è arrivata direttamente dal sito ufficiale della produzione, dove è stata pubblicata la seguente descrizione: “un misterioso uomo incaricato di uccidere Riko Amanai. È conosciuto anche come l’Assassinio di Stregoni”.

Si tratta di Toji Fushiguro, e possiamo aspettarci un ulteriore approfondimento del personaggio, e magari importanti dettagli per far luce sul passato della famiglia Fushiguro, e di conseguenza anche su Megumi, uno dei personaggi centrali nell’intera narrazione del presente della serie. Per tutta la durata dell’arco del passato di Gojo, Toji ricoprirà quindi il ruolo di antagonista principale, titolo che fa presupporre il suo diretto coinvolgimento anche sul campo di battaglia.

Vi aspettavate un villain del genere per la saga dedicata a Gojo? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Intanto, ricordiamo che nel manga di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha completamente stravolto il destino di Yuji Itadori, a causa di un devastante piano architettato da Sukuna.