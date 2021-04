Jujutsu Kaisen: un'audace Maki si ribella alla sua linea di sangue in questo cosplay

Il debutto della serie animata di Jujutsu Kaisen è stato un successo clamoroso, sancito, oltre che dalla superba narrazione e dalla straordinaria caratterizzazione dei personaggi, dalle spettacolari animazioni portate dallo Studio MAPPA. Per omaggiare i protagonisti dell'opera, ecco una fantastica interpretazione di Maki Zenin.

Ciascuno dei protagonisti creati da Gege Akutami è un concentrato d'irriverenza, follia e abilità combattive uniche. Tra i più amati troviamo Maki Zenin, studentessa dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo che frequenta il secondo anno in compagnia di Panda e Inumaki.

Dietro una facciata severa e rigida, Maki nasconde una commovente storia di ribellione. Legata alla stirpe di sangue degli Zenin, una delle tre famiglie di Stregoni più potenti, la ragazza non possiede alcun controllo sull'energia maledetta. Per via di ciò, gli Zenin intendevano metterla in disparte, ma con grande coraggio, Maki ha scelto di ribellarsi e diventare uno Stregone.

Pur non possedendo capacità mistiche, la studentessa del secondo anno possiede un'immensa forza fisica e combatte utilizzando gli strumenti maledetti. Un personaggio caratterizzato egregiamente che ha attirato su di se le attenzioni della community.

Sul proprio profilo Instagram, l'artista @susuwatar.i ha condiviso uno spettacolare cosplay che ritrae Maki in tutta la sua audacia e bellezza. L'interpretazione è particolarmente ben riuscita, a partire dalla tinta dei capelli, color verde, al colore delle pupille, alla divisa del Jujutsu Tech di Tokyo e al bastone con cui affronta le maledizioni. Unica nota negativa, il così detto ago nel pagliaio, è la presenza del septum nasale.

Voi cosa ne pensate del lavoro della cosplayer? Nel frattempo, scopriamo la vera identità sul cervello di Noritoshi Kamo di Jujutsu Kaisen. Kakashi Hatake e Satoru Gojo si fondono in questa ironica fanart di Jujutsu Kaisen.