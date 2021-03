Jujutsu Kaisen: l'autore Gege Akutami rivela di essere un grande fan di Chainsaw Man

Il fascino del soprannaturale e l'ironia di fondo hanno permesso a Jujutsu Kaisen di affermarsi come una delle opere più apprezzate dell'ultimo periodo. Gege Akutami è così riuscito a entrare in una ristretta cerchia di mangaka conosciuti in tutto il mondo, ma chi è il suo autore preferito o quello a cui si ispira?

Durante una serie d'interviste rilasciate per un fan-book su Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha rivelato quali sono i suoi mangaka preferiti, stilando una lunga lista che comprende tra gli altri Tsutomu Nihei (Blame), Minoru Furuya (Ping-Pong Club) e Daisuke Sato (Highschool of the Dead). Ma quello per cui prova un debole è Tatsuki Fujimoto, la mente dietro il recente Chainsaw Man.

Dopotutto, i temi alla base delle due opere sono molto simili e Fujimoto sembra essere perfettamente in linea con le idee di Akutami. Per i pochi che ancora non dovessero conoscerlo, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2018, Chainsaw Man è ambientato in un mondo in cui le paure degli umani prendono vita sotto forma di diavoli. Denji, il protagonista, pur di sopravvivere stringe un patto con Pochita, il Diavolo Motosega. Questo accordo lo porta a diventare un ibrido umano-diavolo.

Dalla rivelazione di Akutami potrebbero nascere iniziative molto interessanti, che porterebbero i protagonisti delle due opere a unirsi in un eventuale progetto crossover. La stima dell'autore di Jujutsu Kaisen pare essere ampiamente ricambiata. Qualche tempo fa Fujimoto ha realizzato una splendida illustrazione di Nobara. E voi cosa ne pensate, vedremo mai Yuji Itadori e Sukuna approdare nell'universo di Chainsaw Man?

Sukuna alla sua massima potenza in questo cosplay di Jujutsu Kaisen. L'autore rivela quali sono i personaggi più popolari di Jujutsu Kaisen.