Jujutsu Kaisen: ecco a chi si ispira Satoru Gojo, la clamorosa rivelazione di Gege Akutami

Se Jujutsu Kaisen si è rapidamente imposto come uno dei migliori shonen del momento, parte del merito è da ricondursi anche all'eccezionale cast di protagonisti. Tra di essi, il più amato è senz'altro l'affascinante, misterioso e potentissimo Satoru Gojo. Ma a chi o cosa si ispira questo personaggio?

Sebbene tutti i protagonisti dell'opera siano caratterizzati in maniera eccelsa, a essersi distinto maggiormente è stato il più forte degli insegnanti del Jujutsu Tech, Satoru Gojo. In una recente intervista, l'autore Gege Akutami ha rivelato l'ispirazione dietro lo stregone bendato.

A primo impatto, proprio a causa della benda che copre parte del suo volto, si potrebbe benissimo dire che Gojo si ispira a Kakashi Hatake, maestro del Team 7 in Naruto. Ma non è solo la benda a farci dire ciò. Esattamente come il ninja copiatore, anche Gojo è il mentore dei protagonisti, nonché uno dei personaggi più forti dell'intera opera. Inoltre, entrambi sono protagonisti di momenti carichi di humor.

A quanto pare, però, non è Kakashi la fonte d'ispirazione per Satoru Gojo. In una recente intervista, Akutami è entrato nei dettagli sull'ispirazione del personaggio, dando una risposta per nulla banale. "Volevo creare un personaggio fortissimo che si potesse facilmente distinguere". Dunque, nessuna imitazione, semplicemente Gojo doveva essere riconosciuto al primo sguardo come il protagonista più potente di Jujutsu Kaisen. Oseremmo affermare che il mangaka ha centrato pienamente il suo obiettivo.

