Jujutsu Kaisen: l'autore è stato influenzato da Evangelion?

Jujutsu Kaisen è attualmente uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump, la rivista principale di casa Shuiesha su cui sono serializzati anche titoli come ONE PIECE e My Hero Academia. L'autore Gege Akutami è dunque uno dei protagonisti della nuova generazione del popolare magazine nipponico.

Nonostante le somiglianze tra Jujutsu Kaisen ed Evanglion siano apparentemente lontane, il sensei si è davvero ispirato alla saga di Hideaki Anno per delineare alcuni elementi del suo gioiellino. In un'intervista esclusiva per una testata francese risalente al 2020, Gege Akutami ha così raccontato la questione: "Uno dei titoli che mi ha influenzato è stato Neon Genesis Evangelion, in particolar modo dai miti biblici che la caratterizzano. Più in generale, trovo che la mitologia riguardi per lo più le storie dell'umanità che si scontrano con le divinità senza alcun reale motivo. Il manga Demon Slayer di Koyoharu Gotouge si ispira allegramente alle storie Shinto e alle antiche favole giapponesi nella costruzione del suo universo."

Si tratta di una risposta interessante che chiarisce qualche aspetto sul folklore del suo manga. Per chi non lo sapesse, a tal proposito, l'autore ha anche nascosto un easter egg di Evangelion in un capitolo d Jujutsu Kaisen. E voi, invece, sapevate che il sensei apprezzasse a tal punto il capolavoro di Anno? Fatecelo sapere, come ormai di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.