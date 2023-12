Jujutsu Kaisen, l'autore inorridisce i fan con un nuova art della Maledizione Mahito

L’incidente di Shibuya si sta rivelando molto più pesante di quanto gli spettatori potessero immaginare. Lo studio MAPPA continua a sorprendere per la qualità delle animazioni di Jujutsu Kaisen, ma ciò che ha colpito di più i fan è stata la perdita di due personaggi importanti e l’arrivo di Mahito, immortalato in una nuova illustrazione.

La devastante morte di Kento Nanami, ucciso proprio dalla maledizione di grado speciale, ha messo a dura prova i nervi e l’equilibrio mentale di Yuji Itadori, e la successiva, apparente, morte della compagna Nobara ha dato il colpo di grazia al protagonista. L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya è fondamentale per la storia generale della serie, ma è centrale anche nello sviluppo e nella crescita di Yuji stesso, costretto a mettere da parte la tristezza che lo assale per cercare di contrastare Mahito al fianco di Aoi Todo.

Dopotutto, Mahito è uno degli avversari peggiori dell’intera opera, in grado di manipolare la carne e trasformare i propri arti in armi a dir poco letali. Espressione dell’odio provato dagli esseri umani, Mahito ha un potere enorme e terrificante allo stesso tempo, e Gege Akutami ha voluto celebrare il suo ruolo nella seconda stagione dell’anime attraverso l’artwork che potete vedere in fondo alla pagina.

Disegnata rapidamente e lasciata a matita, l’illustrazione mostra Mahito, come al solito compiaciuto e provocatorio, mentre balla con sé stesso. Scena che sottolinea ancora una volta l’inquietudine che è in grado di trasmettere il villain. Ricordiamo infine, che a Shibuya sono stati vietati i festeggiamenti per Capodanno, forse per colpa di Jujutsu Kaisen.