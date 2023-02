Jujutsu Kaisen, l'autore aveva già in mente il plot twist? Le parole su Yuji e Megumi

Gege Akutami riesce sempre a sorprendere tutti. Il mangaka non ha alcun freno e continua a proporre la sua versione molto dark dei battle shonen in Jujutsu Kaisen. Infatti, pur ispirandosi ad Hunter x Hunter e ad altri big del settore, Akutami crea un prodotto tutto suo, permeato di tristezza, oscurità e battaglie difficili in un mondo maledetto.

E questa maledizione che colpisce Yuji Itadori si è fatta ancora più forte e pressante dopo l'enorme colpo di scena di Jujutsu Kaisen 212, capace di distruggere completamente ciò che era stato prospettato finora, in un filo rosso che collega il protagonista a Sukuna e Megumi. Ma era già tutto pianificato?

Nel 2021, Gege Akutami rispose a un'intervista di Mando Kobayashi, programma in onda su Fuji TV, in occasione della celebrazione di un premio speciale ricevuto proprio quell'anno per il manga. L'autore parlò di come avesse intenzione di finire Jujutsu Kaisen in un paio d'anni - quindi teoricamente in questo 2023 - ma parlò anche del destino di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Ryomen Sukuna, tre personaggi strettamente correlati, in particolar modo dopo ciò che è successo di recente.

Per quanto riguarda Yuji e Megumi, Akutami aveva già detto di avere bene in mente il loro finale. Invece non vale lo stesso per la maledizione: Sukuna e il suo destino erano ancora incorporei, non concreti. Non è quindi dato sapere precisamente se questo colpo di scena fosse già preparato da tempo oppure no, anche se l'autore, considerata la stretta correlazione del terzetto, è possibile che avesse preparato già un plot twist di questo genere. Ora non resta che vedere l'evoluzione di Jujutsu Kaisen dopo questo enorme colpo di scena che scuote le fondamenta della storia.