Jujutsu Kaisen: l'autore fa modifiche importanti, ma ecco anche il vero aspetto di Tengen

I tankobon servono per raccogliere i vari capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump o sulle altre varie riviste che vengono vendute in Giappone. Naturalmente, Jujutsu Kaisen non fa eccezione, con l'uscita trimestrale dei volumi. Tuttavia, i mangaka approfittano di questa ripubblicazione per apportare modifiche o aggiungere elementi.

Nel volume 23, l'autore ha inserito alcune riflessioni, ha aggiunto immagini e piccole scene tra un capitolo e l'altro, ma soprattutto ha corretto un errore. Ecco le aggiunte importanti di Jujutsu Kaisen 23:

La data dell'incontro tra Kenjaku e i leader dei vari paesi del mondo viene spostata da febbraio a settembre. In questo modo, si evitano alcune incongruenze che si erano create;

Inizialmente, l'idea di Akutami era di far infiltrare Maki tra i soldati che hanno attaccato le varie colonie;

È stato mostrato il vero aspetto di Tengen , disponibile in basso, confermando quindi il fatto che Tengen fosse una donna quando non era ancora trasformata;

C'è poi una breve scena con un siparietto tra Tengen e Yuki, dove l'essere superiore dice alla stregone di andare a prepararsi, e questa in tutta risposta si spoglia subito rimanendo in intimo.

C'è quindi l'importante modifica della data, che elimina alcuni problemi che erano stati creati con la registrazione di Sukuna. Intanto, avete già visto la copertina di Jujutsu Kaisen 23? Stavolta la protagonista dell'illustrazione è Yuki Tsukumo, che ha proprio un siparietto comico, come già spiegato, nelle pagine extra del volume. E questo volume contribuirà ad accrescere le vendite di Jujutsu Kaisen che ormai si attesta tra i big del settore.