Jujutsu Kaisen: l'autore pazzo per Spider-Man No Way Home, il suo commento dopo il trailer

L'autore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ha recentemente condiviso le sue impressioni sullo spettacolare trailer di Spider-Man: No Way Home, il terzo film della trilogia con Tom Holland facente parte del MCU. Il mangaka è sempre stato fan dell'Uomo Ragno, e a quanto pare è rimasto molto sorpreso dall'apparizione di Doc Ock.

"Io sono della generazione di Sam Raimi", ha commentato Akutami, "quindi quando ho visto comparire Doctor Octopus ho gridato Woah!". Un commento che celebra l'amore per una trilogia rimasta nel cuore di decine di milioni di spettatori, e che ancora oggi molti ritengono come la migliore in assoluto.

Spider-Man è uno dei supereroi più famosi al mondo, se non il più famoso. In Giappone diversi mangaka l'hanno citato nelle proprie opere, primo tra tutti Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia e amico stretto di Akutami, con cui molto probabilmente andrà a vedere il nuovo film in sala. La trilogia di Raimi ha sicuramente avuto un impatto straordinario in tutto il mondo e ancora oggi molti personaggi sono ritenuti intoccabili, quindi è normale che l'apparizione di un villain come Doc Ock abbia sorpreso gli appassionati.

Spider-Man: No Way Home debutterà in tutto il mondo il 17 dicembre, e, nel caso in cui ve lo foste scordarti, pochi giorni dopo uscirà anche Jujutsu Kaisen: 0, il film prequel della serie anime di MAPPA. Per Akutami si prospetta un weekend ricco di soddisfazioni.