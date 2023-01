Jujutsu Kaisen, l'autore sui personaggi: 'niente redenzione come in Naruto'

La possibilità di redimersi è un'occasione che nel mondo delle riviste shonen accade abbastanza spesso, basti pensare ad Akira Toriyama con Dragon Ball o a Masashi Kishimoto in Naruto. C'è chi però non è dello stesso avviso come dimostrano le parole di Gege Akutami, il creatore di Jujutsu Kaisen.

Il lavoro di Gege Akutami ha trasformato la sua opera in un vero e proprio fenomeno che negli ultimi mesi è diventato addirittura uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump grazie alle oltre 70 milioni di copie vendute. Merito del successo è imputabile soprattutto ai personaggi da lui ideati, antagonisti compresi.

E proprio riguardo ai villain, in particolar modo su Sukuna e Mahito, ha specificato che per loro non c'è possibilità di redenzione come accaduto con Sasuke oppure Obito: "Al contrario di Naruto dove l'eroe discute con l'altra parte e finisce per farci la pace. A me sembra innaturale che Sukuna possa accettare Yuji o l'affetto degli altri. Lo stesso discorso vale anche per Mahito. Volevo evitare il classico cliché dove 'in fondo è buono'. Mahito è puramente malvagio, lo è così tanto da desiderare solo la sofferenza degli umani. Ma può essere del tutto in torto? Mi ricorda un po' Thanos in Avengers: Endgame. Alla fine dei conti, non l'ho odiato."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, vi trovate in parte d'accordo? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.