Jujutsu Kaisen, l'autore racconta della sua ossessione per Hunter x Hunter

È passato un po' di tempo da quando Hunter x Hunter ha pubblicato nuovi capitoli del manga, ma l'eredità della serie rimane intatta. Yoshihiro Togashi ha creato un classico tra gli shonen quando ha scritto il manga, e nonostante le lunghe pause, Hunter x Hunter continua ad appassionare i fan, autore di Jujutsu Kaisen compreso.

Mentre nuovi lettori si stanno approcciando a Hunter x Hunter grazie al doppiaggio italiano disponibile su Prime Video, i vecchi continuano a rileggere i loro archi narrativi preferiti quando ne hanno la possibilità. E ora, i fan hanno appreso che anche il creatore di Jujutsu Kaisen è tra questi ultimi.

Il messaggio è arrivato questa settimana, quando Shonen Jump ha pubblicato il suo ultimo numero. È stato lì che Akutami ha postato una nuova nota, dicendo che un gruppo di ospiti ha fatto notare la sua ossessione per il manga di Togashi. "È stato imbarazzante quando qualcuno mi ha detto: "Hai volumi di Hunter x Hunter sparsi per tutta la casa".

Chiaramente, Akutami ha una grande passione per Hunter x Hunter, e i fan non possono dargli torto. La serie shonen rimane estremamente popolare nonostante la sua età, e Hunter x Hunter è tecnicamente una serie ancora in corso. È stata in pausa per diversi anni, ma il creatore Yoshihiro Togashi ha detto che spera di concluderla.

Se volete recuperare anche voi i volumi di Jujutsu Kaisen e Hunter x Hunter, in Italia li trovate pubblicati da Planet Manga. Non sappiamo cosa Togashi invece pensi della serie di Akutami ma siamo abbastanza sicuri che Gon e Itadori diventerebbero subito amici.

Vedete qualche influenza di Hunter x Hunter nel lavoro di Akutami su Jujutsu Kaisen? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di Jujutsu Kaisen su Manga Plus.