Jujutsu Kaisen: l'autore rivela di essersi ispirato a Bleach e Yu degli Spettri, ecco come

I mangaka degli anni '90 e 2000 erano fortemente ispirati da opere come Jojo e Dragon Ball, ma naturalmente i tempi sono cambiati. La nuova generazione si ispira a opere come Naruto, ONE PIECE, Bleach e Hunter x Hunter, e l'autore di Jujutsu Kaisen è proprio uno della nuova generazione.

Il mangaka sta portando avanti con successo la serializzazione di Jujutsu Kaisen su Weekly Shonen Jump da quasi tre anni e l'anime ha contribuito a far esplodere ulteriormente la popolarità dell'opera. Per questo Gege Akutami è stato invitato in TV a parlare del suo manga e delle influenze di altre storie sulla creazione dei personaggi.

Dopo aver rivelato che Jujutsu Kaisen si concluderà nel 2023 circa, Gege Akutami ha anche rivelato che si è ispirato fortemente a Bleach e Yu degli Spettri. Aoi Todo ad esempio riprende la brutalità e la schiettezza di Kenpachi Zaraki di Bleach, mentre il nemico Suguru Geto è basato su Shinobu Sensui, noto nemico di Yu degli Spettri.

Il mangaka conferma ancora una volta quindi di essere stato influenzato da Tite Kubo e Yoshihiro Togashi. Nella stessa intervista ha fatto poi un commento sullo stato di un protagonista di Jujutsu Kaisen che i fan attendono di scoprire con ansia.